Potenza, riscattato Romero Si segue con interesse Costa Ferreira

La prima novità del mercato è il riscatto di Niccolò Romero. E' avvenuto in automatico e l'attaccante sarà a Potenza lunedì 12. In questa fase tre sono i ruoli principali su cui Gallo preme di più: difensore centrale di piede destro, regista e il trequartista. Per quest'ultima posizione si segue con interesse Costa Ferreira. Il portoghese ha detto già di sì a Caiata ed è disposto ad accettare la piazza rossoblu. Per quanto riguarda lo staff tecnico sarà Roberto Chiappara il secondo di gallo, confermati Peppe Catalano come preparatore dei portieri e di Andrea Santarsiero, mentre dopo quattro anni lascia il Potenza il preparatore atletico Luigi Romano.