Panarelli resta ad Andria Il Lavello vira su Modica per il dopo Zeman

Potrebbe essere ancora un Lavello zemaniano nella prossima stagione. Questa volta non il figlio naturale di Zdenek Zeman, ossia Karel, ma un allievo del boemo: Giacomo Modica. Già in Basilicata con il Melfi nel 2006, con un passato tra Celano, L’Aquila, Cosenza, Lecco e Messina, secondo del nuovo tecnico del Foggia con i turchi del Fenerbahçe, Roma, Napoli e Cagliari, negli ultimi anni di carriera l'allenatore siciliano ha allenato la Cavese in C con la quale raggiunge una tranquilla salvezza, poi, la Vibonese. Dopo un stagione fa ritorno alla Cavese ma l'11 novembre 2020 rassegna le dimissioni. Dunque Modica sale nelle quotazioni per la panchina gialloverde dopo la conferma di Panarelli ad Andria.