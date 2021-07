Benevento piange la scomparsa di Vincenzo, giovane tifoso della Strega

La città di Benevento ha appreso con sgomento la notizia della scomparsa di Vincenzo Romano, giovane tifoso del Benevento che ha perso la sua battaglia contro un brutto male.

L'intera città, in special modo quella parte che è vicina ai colori giallorossi del Benevento Calcio, si è stretta in un grande e affettuoso abbraccio alla famiglia del ragazzo che tutti apprezzavano per la sua bontà ed il suo sorriso sempre radioso.

La redazione di IamCalcio si stringe alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Vincenzo: questa, purtroppo, è una di quelle notizie delle quali non vorremmo mai scrivere.