Benevento. L'Udinese ed il Monza puntano quattro giallorossi

Il calciomercato è ufficialmente iniziato ieri: le società, quindi, possono depositare i nuovi accordi in Lega e cominciare con le ufficializzazioni.

Il Benevento, come già detto più volte negli ultimi giorni, è in stand-by in attesa di novità sul fronte della situazione legata alla Salernitana: ovviamente le trattative del club giallorosso saranno "tarate" in base alla categoria da disputare.

Si registra comunque l'interesse di due compagini per quattro elementi della rosa della Strega: si tratta di Udinese e Monza ed i calciatori in oggetto sono Glik, Talbi, Schiattarella e Lapadula.

La società friulana facente capo alla famiglia Pozzo è interessata ai due difensori del Benevento. Per Glik, però, l'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'elevato ingaggio percepito dal polacco: tuttavia il problema potrebbe essere bypassato spalmando gli attuali emolumenti su un anno in più di accordo. Per il centrale tunisino, invece, la formula sarebbe quella del prestito.

I brianzoli del presidente Berlusconi e dell'A.d. Galliani, invece, sono interessati al regista Schiattarella e alla punta Lapadula. Per loro, però, non è stata presentata nessuna offerta al Benevento e non è detto che il D.s. Foggia sia disposto a cederli entrambe: il maggior indiziato per la partenza è Schiattarella mentre per l'ex Lecce e Pescara potrebbe essere fatto uno sforzo per farlo restare in giallorosso.