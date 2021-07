Foggia, nel mirino il giovane Ferrante del Bisceglie

Ufficializzato l'arrivo di Zdenek Zeman come nuovo allenatore, in casa Foggia Calcio è tempo di pensare al mercato. Il ds Pavone proverà a consegnare una rosa fatta di un mix di giovani ed esperti pronti ad assimilare in fretta gli schemi del boemo.

Un nome entrato nel mirino del ds rossonero è quello di Claudio Ferrante. Classe 2002, è un attaccante cresciuto nelle giovanili di Bari e Torino, prima di approdare al Bisceglie nel 2019, con cui ha disputato le sue prime stagioni da protagonista collezionando 21 presenze condite solo da un assist.

Il giovane barese durante all'inizio della scorsa stagione è stato ad un passo dal trasferimento all'Udinese.