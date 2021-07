Belgio-Italia 1-2: Barella e Insigne portano gli azzurri in semifinale

All’"Allianz Arena" di Monaco di Baviera l'Italia batte il Belgio per 2-1 e vola alle semifinali di Euro 2020 dove incontrerà la Spagna a Wembley.

Il c.t. Mancini presenta il centrocampo titolare con Barella, Jorginho e Verratti; è Chiellini a far coppia con Bonucci al centro della difesa mentre sulla destra, in attacco, c'è Chiesa e non Berardi. Nel Belgio Martinez recupera De Bruyne ma non Eden Hazard che non è nemmeno in panchina; sulla sinistra, a sorpresa, c'è il giovane classe 2002 Doku.

L'avvio di gara è equilibrato ma gli Azzurri gioiscono già al 13' quando, sugli sviluppi di un piazzato, Bonucci mette in rete. La gioia, però, dura poco perché il VAR annulla per fuorigioco. Replica il Belgio al 22' con un tiro di De Bruyne che prova a piazzarla col sinistro ma trova una strepitosa risposta di Donnarumma. Pochi istanti dopo l'ormai ex portiere del Milan si ripete su Lukaku. Gli Azzurri alzano ritmo e baricentro e al 31' passano in vantaggio: Verratti recupera palla e serve in verticale per Barella che supera due calciatori belgi in area e poi batte Courtois con un preciso destro ad incrociare. All'Italia non basta l'1-0, continua a pressare il Belgio e al 44' trova il gol del raddoppio con una magia di Insigne che segna con la sua specialità, il tiro a giro. Quando sembra che i ragazzi di Mancini possano andare al riposo sul 2-0 il direttore di gara, lo sloveno Vincic, assegna un rigore quantomeno generoso per fallo di Di Lorenzo su Doku. Dagli 11 metri Lukaku è freddo e spiazza Donnarumma. Negli spogliatoi si va sull'1-2.

L'Italia non si lascia abbattere dalla rete subita nel recupero e riesce a difendersi con ordine dagli attacchi della compagine di Martinez. Al 61' Doku avvia l'azione, serve De Bruyne che mette un preciso rasoterra in area sul quale Lukaku arriva ma la palla colpisce Spinazzola. Mancini cambia Immobile a 15' dalla fine: prova impalpabile per l'attaccante della Lazio, mai pericoloso dalle parti di Courtois. Martinez inserisce Mertens e Chadli e si lancia all'attacco ma la difesa dell'Italia tiene bene e, dopo 5' di recupero, gli Azzurri possono festeggiare la qualificazione alle semifinali di Euro 2020.

IL TABELLINO

Credits: Getty for Figc