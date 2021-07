IamC - Reggiana, obiettivi Muroni del Modena e Rada del Renate

La Reggiana pronta a comporre la rosa per affrontare il ritorno in Serie C dopo la retrocessione dalla B: obiettivi concreti sono i centrocampisti Mattia Muroni del Modena, 34 presenze e 6 gol nell'ultima stagione per lui, e il giovane Armand Rada, protagonista col Renate di 36 presenze stagionali condite da 3 reti. Discorsi avviati, si attendono notizie nei prossimi giorni.