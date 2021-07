Mercato, in tre andranno via dal Lavello: Longo, Liurni e Burzio

Nel Lavello che verrà in tre sicuramente non faranno più parte della squadra. Lorenzo Longo, Lorenzo Liurni e Pablo Burzio hanno richieste di mercato altrove e presto potrebbero sposare i progetti a loro proposti. I primi due dovrebbero andare a Taranto: per il centrocampista la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo, mentre per l'esterno d'attacco sono state chieste informazioni alla società lavellese. Il terzo, centravanti, è nelle mire del direttore generale del Picerno, dopo le 16 reti siglate in maglia gialloverde. Sull'attaccante argentino c'erano anche Virtus Francavilla e Taranto pronte a chiedere informazioni all'agente Abruzzese, ma la pista melandrina ad oggi è la più percorribile.