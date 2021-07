Benevento. Super-Lapadula porta il Perù in semifinale di Coppa America

Il Perù ha battuto ai rigori il Paraguay e si è qualificato per le semifinali della Coppa America: protagonista della serata l'attaccante del Benevento, Gianluca Lapadula, che ha siglato un gol e propiziato l'autorete di Gomez del momentaneo 1-1.

L'attaccante italo-peruviano, diventato ormai l'idolo della tifoseria della Blanquirroja, dopo il vantaggio del Paraguay siglato da Gomez, ha messo lo zampino sull'autorete che ha portato il risultato sull'1-1, poi ha siglato il 2-1 su assist di Yotun ed infine si è reso protagonista nell'azione che ha portato il Paraguay a restare in 10 uomini per l'espulsione sempre di Gomez, arrivata per doppio giallo.

Nella secondo tempo, il Paraguay pareggia con Alonso al 54' e poi, all'80', subisce il gol del nuovo momentaneo vantaggio peruviano siglato da Yotun su assist di Carillo. Sembrava fatta per la nazionale del C.t. Gareca ma al 90' arriva la doccia fredda del pari paraguaiano con Avalos.

Si arriva, quindi, ai calci di rigori e la roulette dei tiri dagli undici metri decreta il Perù vincitore del match: Lapadula e compagni siglano 4 dei sei rigori calciati a fronte dei tre realizzati dal Paraguay e staccano il pass per la semifinale della Coppa America dove affronteranno il Brasile.