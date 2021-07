Salernitana. Documentazione presentata: verdetto entro il 7 luglio

Con anche qualche minuto di anticipo rispetto alla dead line fissata per le ore 20, la Salernitana ha consegnato la documentazione relativa al trust che servirà per l'iscrizione del club granata in Serie A.

I chiarimenti erano stati chiesti dalla FIGC onde evitare l'eventualità che il trust proposto da Lotito e Mezzaroma violi l'articolo 16 bis delle Noif che vieta la doppia proprietà di due club di Serie A.

Ora spetterà alla commissione competente valutare la documentazione nel merito: la decisione è prevista per il 7 luglio quando si riunirà il Consiglio Federale e si esprimerà sul destino della Salernitana.