Calia, presidente dell'Altamura: "Il nostro titolo a Matera? Mai"

Dopo la voce circolata nei giorni scorsi di un interessamento della società figlia dell'unione tra Grumentum e USD Matera 2019 nei confronti del titolo sportivo in vendita dell'Altamura, club di Serie D, arriva la smentita secca ad un'ipotesi del genere da parte del numero uno del club murgiano, il presidente Michele Calia. Contattato dal collega Antonio Mutasci, al Quotidiano del Sud ha così riferito: "Abbiamo deciso di cedere il titolo, ma, viste le ragioni di campanile, mai il nostro titolo sportivo potrà essere ceduto a Matera. Da più parti sono arrivate delle offerte, da gruppi pugliesi, ma da Matera niente di niente. Probabilmente qualcuno da Matera, sapendo che noi siamo pronti a cedere, si è fatto qualche film, ma con me non è stata intavolata alcuna trattativa. Io sono il maggior azionista - conclude Calia - e sono anche il presidente con potere di firma. Qualsiasi trattativa deve passare da me. Anche se qualcuno ha sentito gli altri soci, poi avrebbero dovuto avvertirmi". Smentita che fa seguito a quella di Antonio Petraglia, il presidente del Grumentum che sui social aveva già espresso il suo dissenso all'ipotesi.