IamC - Pescara, a sorpresa può tornare Carraro

Un lampo che può tramutarsi in una sorpresa. Il Pescara, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, durante questo fine settimana ha allacciato i contatti per riportare in riva all'Adriatico, il centrocampista Marco Carraro. Il calciatore di proprietà dell'Atalanta, reduce da una stagione non propriamente brillante in prestito al Frosinone, potrebbe così sbarcare alla corte di Auteri. Sul calciatore, però, resta sempre vigile la Ternana così come vi raccontammo a metà aprile [LEGGI QUI].