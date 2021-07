Potenza, piacciono Germinio, Cittadino e Curcio Vicino Zagaria

Sono diversi i calciatori che piacciono al Potenza. A partire da Gabriele Germinio. Con circa 80 partite disputate in C tra Rende e Foggia, il difensore, sta per firmare per il Crotone, dove inizierà la preparazione, ma potrebbe essere dirottato in C. La società rossoblu lo sta seguendo con attenzione e sta monitorando Andrea Cittadino, ex Foggia e Melfi, che è reduce dalla retrocessione a Bisceglie. Attenzionato anche Nicola Zagaria classe 2002, così come Mattia Matese classe 2000 della Casertana. Effettuato un sondaggio per Alessio Curcio del Foggia che ha realizzato 12 gol e vorrebbe in serie B, ma il primo obiettivo per il fantasista resta Costa Ferreira.