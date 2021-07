Lo storico patron Peppino Maglione si candiderà come sindaco di Melfi

Peppino Maglione è prossimo alla candidatura a sindaco di Melfi con la coalizione di centro-destra. Sarà una lista civica composta dall'area civile con orientamento ai partiti di destra in contrapposizione all'attuale primo cittadino Livio Valvano con il suo Psi che si presenterà con la coalizione di centro-sinistra. Lo storico patron che ha guidato il club della città federiciana dal 1994 al 2017, con ottimi risultati dal campionato di Eccellenza fino alla C dove è durato per 15 anni, è prossimo a scendere in campo sotto una nuova veste. In settimana è prevista la conferenza stampa per l'annuncio ufficiale.