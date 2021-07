Benevento. Tutti pazzi per Lapadula: giallorossi in attesa di offerte

Le ottime prestazioni che Gianluca Lapadula sta sfoggiando con il Perù nella Coppa America, competizione nella quale la "Blanquirroja" ha conquistato la semifinale nella quale incontrerà il Brasile di Neymar, hanno acceso i riflettori sull'attaccante del Benevento.

L'ingaggio di Lapadula era parametrato alla Serie A ma il club del presidente Vigorito potrebbe anche fare uno sforzo per trattenerlo nel Sannio e provare insieme a lui a riconquistare la massima serie; tuttavia una offerta "monstre" potrebbe far cambiare idea ai dirigenti di Via Santa Colomba, tanto più che sono diversi i club, anche di fama internazionale, sulle tracce dell'italo-peruviano.

In Inghilterra, c'è il Leicester che avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante ex Lecce e Pescara; in Francia si registra l'interesse del Monaco; in Sud America ci sono gli argentini del Boca Juniors e i messicani del Club America; in Italia si va dal Monza di Galliani e Berlusconi, che farebbero carte false per averlo, a Verona, Empoli e Brescia.

Al momento, ci sono state solo richieste di informazioni ai suoi agenti ma nessuna offerta ufficiale presentata al Benevento che, un anno fa, aveva acquistato il cartellino del calciatore dal Genoa per circa 4 milioni di euro. Oggi, in caso di cessione, ne servirebbero non meno di 6 per convincere il Benevento a far partire un attaccante che nella sua ultima esperienza in B col Pescara realizzò 27 reti in campionato e 3 nei play-off.