Turris: firma Nunziante, esterno ex Cavese

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Christian Nunziante, classe 2000.Assistito dall’agente Luca Scarcia, il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione per la stagione successiva.

Esterno di piede destro, originario di Cava de’ Tirreni, Nunziante si era svincolato proprio dalla Cavese 1919: con il club della sua città ha compiuto tutta la trafila delle giovanili (fatta eccezione per una parentesi nella Primavera del Foggia) per poi essere aggregato stabilmente alla prima squadra sia in serie D che in serie C (57 le presenze tra i professionisti nelle ultime tre stagioni).“Sono felice di approdare in una piazza che ben conosco e dalla tifoseria calda come quella torrese – dichiara Nunziante -. L’approccio con i dirigenti è stato ottimo. Spero di ripagare la fiducia di una società solida come la Turris e riscattare la stagione ultima di Cava, negativa per il risultato del collettivo”.

Sulla sua collocazione tattica, Nunziante spiega: “Nasco come esterno alto di centrocampo, ma sono stato utilizzato dai vari allenatori anche da mezzala e da terzino. In qualche occasione ho agito pure da attaccante laterale. Posso adattarmi a diversi sistemi di gioco”.