Potenza, Zampa e Sandri verso l'addio Per la mediana un under

La linea mediana è il reparto più monitorato dal Potenza. Come riportato da Il Quotidiano del Sud con Sandri verso l'uscita e Zampa in direzione Palermo, oltre a Bucolo svincolato, il primo nome sulla lista è di Filippo Damian della Ternana. Da parte di radiomercato è stato accostato al club rossoblu anche Hamlili del Bari che nella seconda parte di stagione è stato in girato in prestito al Gubbio. Per il centrocampista under è vicinissimo Nicola Zagaria del Bisceglie che andrà a chiudere la zona nevralgica del campo. Difatti per il classe 2002 sembra superata ormai la concorrenza su Foggia e Virtus Francavilla.