RG Ticino, fioccano le prime conferme per la Serie D

Soltanto tre settimane fa, al termine della gara con il Borgovercelli che sembrava aver cancellato tutte le ambizioni di promozione dell'RG Ticino, tutto avrebbe potuto essere rimesso in discussione, anche le posizioni di mister Costanzo Celestini e, con lui, del direttore sportivo Alessandro Bratto che aveva fortemente voluto il tecnico campano sulla panchina novarese. A distanza di venti giorni sono invece diventati loro i primi tasselli della squadra "under construction" che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

Una conferma diventata scontata dopo il successo rocambolesco del mini-campionato di Eccellenza 2020-21, ma meritata per quanto tecnico e direttore hanno portato in dote ad una società che si ritroverà ora all'alba di una stagione non semplice da vivere per una matricola assoluta ma sicuramente emozionante e stimolante. "E' con grande soddisfazione - le prime parole del presidente Guido Presta dopo la conferma del Ds - che proseguirò il lavoro fianco a fianco con il direttore sportivo Alessandro Bratto anche per la nostra prima stagione in Serie D, in poco tempo la mia scommessa su di lui si è rivelata vincente perché ha saputo portare la sua esperienza di giocatore al servizio di un ruolo di grande responsabilità e per il quale ha dimostrato di avere capacità indiscutibili. Proprio il suo aver appeso da poco gli scarpini al chiodo gli ha permesso di entrare nello spogliatoio e creare, prima, e tenere unito, poi, un gruppo di giocatori che ha superato un percorso fisico e mentale ad altissima tensione con il risultato che è sotto gli occhi di tutti: una promozione guadagnata sul campo che ha coronato i sogni di una società giovane ed ambiziosa come l'RG Ticino".

La soddisfazione del presidente è la stessa dei due protagonisti sul campo della stagione ticinese, con il Ds Bratto già proiettato al futuro: "Sono felice di poter lavorare ancora per questa società, con il presidente Presta siamo stati sempre in grande sintonia sulla strada da percorrere, non perdendo mai di vista il nostro obiettivo. Ho ricevuto fiducia dalla società e penso di aver lavorato al meglio per essere all'altezza del ruolo che occupo, raggiungendo un grande obiettivo che per noi non dev'essere un traguardo. Adesso ricominceremo a lavorare per dimostrarci meritevoli anche della nuova categoria".

Lo stesso orgoglio trapela anche dalle parole di un tecnico navigato come mister Celestini, una volta incassata la conferma di essere alla guida della squadra anche nella prossima stagione. "Sono contento che il presidente Presta abbia rinnovato la fiducia nei miei confronti anche perché potrò continuare nel lavoro di crescita intrapreso su questi ragazzi. La Serie D sarà una vetrina importante soprattutto per i giovani, e sono grato sia al direttore sportivo Bratto che al presidente per avermi affidato nuovamente questo compito".

Intanto all'RG Ticino non ci sono solo conferma ma anche novità, visto che è entrato a far parte dei quadri tecnici del settore giovanile un allenatore molto stimato nella provincia novarese come Paolo Zanardi, a cui nella prossima stagione verrà affidato il compito di guidare la formazione Allievi Under 17. Un ritorno in pista per il tecnico che è rimasto fermo nell'ultima stagione dopo la pluriennale esperienza alla guida della Sparta Novara a cavallo tra Prima categoria e Promozione, società nella quale ha contribuito al lancio di tanti giovani.