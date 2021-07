Benevento. Lapadula ed il Perù battuti: in finale ci va il Brasile

E' terminata questa notte l'avventura del Perù e di Gianluca Lapadula in Coppa America: in semifinale, la nazione del C.t. Gareca si è arresa al Brasile per 1-0. La rete decisiva dell'incontro è stata realizzata da Paqueta al 35' del primo tempo.

Lapadula si è reso protagonista di un'altra buona gara e ha sfiorato il pareggio al 49' ma Ederson, portiere brasiliano in forza al Manchester City, gli ha negato la gioia del gol con un grande intervento.

Ora il Perù sarà chiamato a disputare la finale per il terzo e quarto posto contro una tra Argentina e Colombia. Poi per i calciatori sudamericani reduci dalla Coppa America, quindi anche per Lapadula, ci sarà il meritato riposo prima di tornare al lavoro con i club. Il Benevento, dopo le ottime prestazioni della punta con la sua nazionale, nonostante la volontà di fare uno sforzo economico per trattenerlo in squadra, potrebbe decidere di cedere Lapadula davanti ad un'offerta economica particolarmente conveniente.