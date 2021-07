Italia-Spagna, le probabili formazioni. Ci sarà Emerson, dubbio Torres

Stasera alle ore 21,00 si affrontano Italia e Spagna per la semifinale di Euro 2020. Formazione già decisa da Mancini che conferma dieci degli undici calciatori che hanno sfidato il Belgio con Emerson unica eccezione, che prenderà il posto di Spinazzola.

Poche novità anche per Luis Enrique che schiererà Dani Olmo al posto dell'infortunato Sarabia. L'unico dubbio in difesa con due maglie per tre: a giocarsi la titolarità Laporte, Torres e Garcia, con i primi due favoriti.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo. All. Luis Enrique