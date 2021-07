Il Gozzano rinuncia, le domande di ammissione in Serie C

Con la rinuncia del Gozzano e la proroga al 13 luglio 2021 per l’Acr Messina, alla data del 5 luglio 2021, sono pervenute in Lega Pro da parte delle neopromosse dalla Serie D, 7 domande di ammissione complete della relativa documentazione, nello specifico: Campobasso, Fiorenzuola, Monterosi, Aquila Montevarchi, Seregno, Taranto e Trento.

Questo è il quadro che è stato certificato durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro che si è riunito oggi in video conferenza. Su queste società, unitamente alle altre 51 società che hanno depositato la domanda di ammissione entro il termine dello scorso 28 giugno, andrà a pronunciarsi la Covisoc, che terminerà il proprio percorso di verifica il prossimo giovedì 8 luglio.

“Sono dispiaciuto per il Gozzano, si poteva andare a sanare una vicenda che personalmente mi ha addolorato” ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. “Quanto alle verifiche da parte di Covisoc, vedremo a breve cosa ne scaturirà. Questa è stata una stagione complicata dal punto di vista legislativo, e torna ancora una volta un tema già sollevato in passato che riporto in vita con una battuta, è meglio prendere un giocatore in meno e investire sulla qualità della struttura societaria”.

Durante la riunione del Consiglio Direttivo si è tornati sulla necessità di regolamentare quanto prima le riaperture degli stadi. “Nel pieno rispetto della salute e dell’evoluzione epidemiologica, c’è bisogno che il Governo definisca un piano delle riaperture. Il tema è stato rimarcato anche da FIGC ed io ho portato all’attenzione del Sottosegretario Vezzali una specificità della Lega Pro: noi non possiamo permetterci il rischio di ritardare la campagna abbonamenti, con le tessere reggiamo nei primi mesi della stagione sportiva” ha detto Ghirelli. Quanto agli aspetti di natura sanitaria, la Commissione medica FIGC sta finalizzando il protocollo per i ritiri e per il ritorno in campo delle squadre.

Infine, nel Consiglio Direttivo è stata approvata la bozza di regolamento Coppa Italia Serie C stagione 21/22 e del Campionato Primavera 3 e Primavera 4 Dante Berretti.