Un'idea, una suggestione che sta prendendo corpo e consistenza con il passare delle ore. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il Trento sogna Gabriele Bernardotto per il reparto avanzato. Il puntero classe '97 di proprietà dell'Avellino, potrebbe così sbarcare alla corte di mister Parlato, anche in virtù del pressing esercitato dal club gialloblu nelle ultime 24 ore.