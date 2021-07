Potenza, è fatta per Zagaria Si sta chiudendo per Costa Ferreira

E' fatta per Nicola Zagaria. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna da Il Quotidiano del Sud il centrocampista classe 2002 sarà il primo colpo di mercato del Potenza. Il club ha superato la concorrenza di Cesena, Reggiana, Foggia e Virtus Francavilla. Mentre siamo alla stretta finale per il trequartista portoghese Costa Ferreira: l'accordo tra le parti c'è, mancano i dettagli. Radiomercato inoltre ha dato per vicino il difensore uruguaiano Cristian Sosa ex Livorno, anche se il Potenza sta puntando fortemente Alex Redolfi della Vibonese. Per l'attacco è cresciuto l'interesse per il bomber di Tolve Saveriano Infantino, che ha ancora un anno di contratto con la Viterbese.