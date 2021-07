Foggia, Zeus nuovo sponsor tecnico

Nuovo sponsor tecnico per il Foggia. Dopo aver vestito Macron nelle ultime due stagioni, il sodalizio rossonero ha annunciato poco fa di aver raggiunto l'accordo con Zeus che si occuperà del vestiario per la stagione 2021/2022.

Il brand Zeus ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello sport dal 1999 a Torre Annuziata (Napoli, Italia) con un team di giovani e ambiziosi imprenditori che aveva e ha come obbiettivo quello di raggiungere il massimo livello nel calcio e negli sport di squadra.

Inizialmente come azienda fornitrice per accademie e amatori, il brand ha esteso la sua offerta a tutti gli sport fornendo abbigliamento teamwear, accessori e equipment. Dopo vent’anni dalla sua nascita, Zeus è ora un marchio molto conosciuto che esporta in più di cinquanta Paesi nel mondo.

"Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Zeus – afferma il presidente del club rossonero, Nicola Canonico – azienda italiana che veste già Crotone, Salernitana e Frosinone, oltre che centinaia di team nel mondo. Si tratta di un marchio che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Zeus è un’azienda dinamica con ottimi designer che ci consentiranno di sviluppare maggiormente il nostro brand".

Soddisfazione anche per l'A.D Zeus, il Dott. Salvatore Cirillo: "Siamo orgogliosi di accompagnare un club glorioso e storico come il Calcio Foggia 1920 verso traguardi sempre più ambiziosi".