Italia-Spagna 5-3 (d.c.r): azzurri in finale ma quanta sofferenza

L'Italia di Roberto Mancini raggiunge la finale di Euro 2020 battendo ai calci di rigore la Spagna per 5-3 dopo che i 90' regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sull'1-1.

Luis Henrique sceglie uno schieramento senza una punta di ruolo con Morata che parte dalla panchina e Oyarazabal nella posizione di "falso nueve". La mossa "destabilizza" la coppia di centrali formata da Bonucci e Chiellini che impiegano qualche minuto per tarare la loro partita sul nuovo scenario. Gli spagnoli pressano alto e costringono spesso all'errore gli azzurri che, fin dai primi minuti, sono costretti a cercare qualche lancio a scavalcare la mediana per dare aria alla manovra.

Dopo un errore di Oyarazabal al 13' che controlla male davanti a Donnarumma, è Dani Olmo a sfiorare la rete qualche minuto dopo ma il portiere azzurro compie un grande intervento e sventa il pericolo. Il match è tutto sommato molto bloccato ma l'Italia fa molta fatica sia nel possesso palla che nel dipanare la manovra: Immobile, come contro il Belgio, è impalpabile. Prima dello scadere dei primi 45' Emerson, servito da Insigne, coglie la traversa ma al riposo si va sullo 0-0.

Nella ripresa il copione in campo è lo stesso con la Spagna che sfiora la rete con un tiro di Busquets dal limite che sorvola di poco la traversa. All'ora di gioco arriva la svolta per l'Italia: Donnarumma fa ripartire velocemente l'azione, Jorginho lancia per Immobile contenuto da Laporte ma Chiesa raccoglie il pallone e lascia partire un destro a giro che si insacca sul palo lungo alla sinistra di Unai Simon. Dopo la rete i due C.t. rivoluzionano le squadre in campo: Luis Henrique schiera la punta che non aveva, Morata; Mancini, al contrario, toglie Immobile ed inserisce Berardi come falso nueve. E all'80' proprio Morata, nell'azione più pericolosa degli spagnoli, deposita la palla in rete alle spalle di Donnarumma dopo aver triangolato con Dani Olmo. In campo ci sono anche Belotti, Locatelli, Pessina e Toloi che hanno rilevato Insigne, Verratti, Barella ed Emerson ma al 90' il punteggio è di 1-1 e si va ai supplementari.

Nei 30' di extra-time si assiste di nuovo all'estenuante possesso palla della Spagna ma è Donnarumma ad essere di nuovo protagonista con una parata su una punizione di Olmo e una uscita su un cross destinato alla testa di Morata. Neanche i supplementari servono a sbloccare il punteggio e, dunque, si va ai calci di rigore.

Sul dischetto il primo a presentarsi per l'Italia, a sorpresa, è Locatelli che si fa ipnotizzare da Unai Simon; per la Spagna calcia Dani Olmo ma la palla viene spedita in curva. Belotti, Moreno, Bonucci, Thiago e Bernardeschi segnano i loro rigori; poi si presenta Morata sul dischetto e Donnarumma abbassa la saracinesca. Il rigore decisivo per l'Italia è affidato allo specialista Jorginho che spiazza l'estremo difensore spagnolo e porta gli azzurri in finale di Euro 2020.

