Con i piedi di piombo

Ho letto e sentito tante opinioni nel mese di giugno sul nuovo Novara targato Pavanati e sulle prime mosse del nuovo presidente, mi trovo in disaccordo con almeno la metà delle cose che ho sentito e non per spirito di bastian contrario che anima la gente in questo specifico momento storico.

Siamo tutti contenti che sia arrivata una persona animata da buone intenzioni e che ha garantito l’iscrizione al prossimo campionato del Novara Calcio, ad un certo punto non pareva scontato; l’impressione è che Pavanati e il suo team stiano lavorando alacremente per il bene della maglia azzurra e di questo, seppur con le riserve del caso, bisogna dargli atto; tuttavia mi permetto una piccola puntualizzazione probabilmente solo nei confronti di chi, come il sottoscritto, fa ipotesi sullo scenario in corso e sul possibile futuro degli azzurri: quando sento dire che le nuove persone entrate si sono trovati uno scenario peggiore del previsto, che ci sono debiti che non pensavano e che la situazione è peggiore di quanto ipotizzato io non ci credo perché se veramente fosse così ci sarebbe da preoccuparsi, chi prende una società deve fare tutti gli accertamenti del caso e ci sono dei documenti apposta per verificare la situazione patrimoniale di una squadra professionista, io credo sia stato fatto e che Pavanati e i suoi sapevano a cosa andavano incontro, viceversa se avessero trovato delle sorprese molto probabilmente è sfuggito qualcosa che non doveva sfuggire, assolutamente.

Mi aspetto tante novità nei prossimi giorni dopo un silenzio non troppo benaugurante, credo e spero che il direttore sportivo seppur non ufficializzato stia già lavorando al nuovo Novara, confido che entro metà mese al massimo venga annunciato il nuovo mister; al momento la prima promessa di Civitarese ovvero quella di arrivare al ritiro con la squadra quasi fatta sembra lontano dall’avverarsi, sono tanti i giocatori sotto contratto ma zero le mosse fatte al momento, se guardiamo al di là del Sesia la Pro Vercelli non ha certo fatto sfracelli ma ha annunciato il nuovo mister (Scienza) e movimentato 4-5 giocatori in entrata e in uscita.

Non ci resta che attendere sperando che presto la parola passi al campo con una squadra competitiva e senza elementi societari che possono infastidire la nostra passione.

Avanti Novara!!!