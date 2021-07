Euro 2020, l’Italia è in finale: esplode la festa a Matera e provincia

Il rigore di Jorginho manda in visibilio un popolo intero oltre che l’Italia in finale di Euro 2020. Spagna battuta dopo 120 minuti e nove rigori calciati, esplode la festa a Matera e nei paesi della sua provincia, che si abbracciano a distanza avvolti nelle bandiere tricolore che sventolano orgogliosamente. Paralizzato il traffico nella città dei Sassi da via Annunziatella a Via Lucana, si canta e si balla con qualcuno che fermata la macchina tira fuori un impianto stereo niente male regalando momenti da discoteca. Stesse immagini ci arrivano da Montescaglioso, Bernalda, Ferrandina, Grassano: tutti in strada a cantare l’inno di Mameli. Grida, urla, sfottò contro gli spagnoli, "chi non salta uno spagnolo è.. è..". E poi, piano piano, a decine, a centinaia, a cantare a squarciagola in tutte le piazze il famoso “Po po po popo pooo poooo”. Questa volta sognando la vittoria in finale.