Picerno, la sede del ritiro è il Curcio Si inizierà il 2 agosto

Sarà Picerno la sede del ritiro pre-campionato della squadra allenata dal tecnico Antonio Palo e Giovanni Langella. A renderlo noto è il Direttore Generale Vincenzo Greco. Una scelta fatta per utilizzare il nuovo stadio "Curcio" che ha ogni comfort per poter lavorare al meglio e anche per restare sempre più vicini alla comunità e tifoseria picernese, dopo un lungo periodo che, anche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dei lavori allo stadio, ha tenuto lontano rossoblù da Picerno.

La formazione rossoblu quindi soggiornerà presso una struttura alberghiera di Picerno e si allenerà al "Curcio" dal 2 agosto. Il programma di eventuali altre attività ed amichevoli verrà reso noto nei prossimi giorni.

Ufficio Stampa Az Picerno