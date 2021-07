Benevento. Domani il raduno in città: convocati 28 calciatori

In attesa, tra poco, di conoscere definitivamente la serie nella quale giocherà, il Benevento si radunerà domani in città per cominciare con le visite mediche in vista della partenza per il ritiro di Cascia prevista per il 15 luglio.

La società giallorossa, d'accordo con il tecnico Fabio Caserta, ha convocato 28 calciatori, questo l'elenco completo:

Barba, Basit, Caldirola, Cuccurullo, Dabo, Di Serio, Foulon, Goddard, Improta, Insigne, Ionita, Kragl, Letizia, Lucatelli, Manfredini, Masella, Moncini, Pastina, Rillo, Rossi, Sanogo, Sau, Schiattarella, Sparandeo, Talbi, Tello, Vokic, Volpicelli.

Ovviamente nell'elenco sono compresi anche quei calciatori attualmente sul mercato come Schiattarella, Insigne e Ionita; c'è anche il neo-arrivato Talbi per il quale si valuterà il da farsi anche considerando la sua volontà di non giocare in Serie B. Sono assenti i nazionali Glik e Lapadula oltre a Montipò che, dopo l'operazione, ne avrà ancora per circa un mese prima di unirsi ai compagni.