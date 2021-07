UFFICIALE - Virtus Francavilla, Castorani ceduto all'Ascoli

Mancava solo l'ufficialità, ma la notizia era nell'aria già da qualche giorno: Manuel Castorani saluta dopo due stagioni la Virtus Francavilla per trasferirsi all'Ascoli, in Serie B.

A darne l'annuncio la stessa società biancazzurra attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito ufficiale e che integralmente riportiamo:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuele Castorani all’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa.

La società ringrazia Manuele per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel biennio in biancazzurro, nel quale ha collezionato 40 presenze e 6 reti, e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".