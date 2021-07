V. Francavilla, il saluto di Castorani: "Per sempre grato al club"

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Manuel Castorani ha voluto salutare e ringraziare la Virtus Francavilla dopo il biennio trascorso con la maglia biancazzurra. Questo il testo del messaggio:

"Da dove iniziare è molto difficile ed in più non sono uno di tante parole, so solo che dirvi a tutti grazie è molto riduttivo... saró per sempre grato a questa società, grazie per avermi concesso questa opportunità ma soprattutto per avermi fatto crescere.

Grazie di cuore a tutti i miei compagni, fisioterapisti, preparatori e magazzinieri per avermi sempre aiutato e supportato ma soprattutto sopportato. Grazie Virtus Francavilla".