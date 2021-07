Potenza, domenica 25 amichevole con il Palermo Si segue Piacentini

Amichevole di prestigio per il Potenza. Al Viviani domenica 25 ore 19 la squadra rossoblu affronterà il Palermo (in ritiro a San Gregorio Magno), che quattro giorni dopo si recherà a Villa d'Agri, per il match contro il Monopoli in programma alle 18. La nuova pista per la difesa è invece Matteo Piacentini. Come riportato da Il Quotidiano del Sud il centrale difensivo classe 1999, originario di Sassuolo, andrà via dal Teramo ed è nel mirino del Pisa. La prima soluzione sembra Piacentini, ma nell'elenco dei dirigenti del Potenza c'è anche Andrea Tirtiello del Cosenza. Non tramonta l'idea Gabriele Germinio, ma al momento è terza nell'ordine delle preferenze.