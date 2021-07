Spalletti: "Napoli è forte. Entrare tra prime 4 sarà mia ossessione"

Giornata di presentazione per Luciano Spalletti che ha risposto alle domande della stampa nella conferenza odierna. Alcuni dei passaggi più importanti:

"Il Napoli è forte, sono curioso di entrarci prima possibile per capire quanto ne è consapevole, essere forte se non sai di esserlo a volte non completa il comportamento, di questo mi renderò conto strada facendo"

Napoli è forte, la città è forte, completa il mio tour dell'anima, allenando a Roma la città del Papa, eterna, a San Pietroburgo la città degli zar, Milano la città della moda e dell'industria e Napoli ora e sono orgoglioso perché siederò la panchina dove ha giocato Maradona, il suo campo, e poi parlavo di tour dell'anima perché è la città di San Gennaro, dove calcio e miracoli sono la stessa cosa"

Ai tifosi quello che gli dai glielo rendono con gli interessi, è un progetto importante allenare qui. Mi piace lo slogan "sarò con te", la canzone di battaglia di tante partite, mi piace particolarmente perché è un segnale, un grido d'appartenenza che non deve mai mancare nelle squadre e nello sport, ma è una mano che ti tende la città, forte, importante, che dovremo stringere forte per arrivare lontano, dimostrare di meritare questa maglia".

Su Insigne: "Non lo turbiamo. Io ci ho parlato con telefono, gli ho fatto i complimenti dopo un gol in nazionale, gli ho detto che a me farebbe piacere fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi naturalmente ci sono altre questioni nel calcio e quelle le vedremo quando ritornerà"

Sugli obiettivi: "Il presidente ha toccato i tasti giusti, deve mettere a posto i conti e puntare alla Champions. La prima caratteristica è di avere calciatori forti per entrare nelle prime quattro perchè ci sono grandi squadre, ma è chiaro che sarà la mia ambizione ed ossessione"