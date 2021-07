Picerno e Tito hanno organizzato uno stage per il 15 e il 16 luglio

Il Picerno e il Tito hanno avviato una collaborazione per l'organizzazione di alcuni stage, validi per il Settore Giovanile dei rossoblù. Pertanto, nei giorni 15 e 16 luglio verranno organizzate due giornate allo stadio "Donato Curcio", così come da dettaglio:

- 15 luglio, stage riservato ai nati nel 2007 e 2008

- 16 luglio, stage riservato ai nati nel 2005 e 2006

Sarà possibile presentarsi al campo alle ore 16.30 senza prenotazione. L'avvio delle attività ore 17.30.

Ufficio Stampa Az Picerno