Dopo 15 in panchina Ranko Lazic sarà il direttore tecnico del Francavilla. Difatti la famiglia Cupparo ha affidato la conduzione della squadra a Nicola Ragno, nell'ultima stagione al Bitonto fino a febbraio, e già vincitore in Basilicata del campionato di serie D girone H con il Potenza nel 2017-18. Si cambia in panchina, ma Lazic resterà comunque nel Sinni.