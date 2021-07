F. Andria: Beppe Camicia nuovo direttore generale dei federiciani

La Fidelis Andria ha comunicato il nome del nuovo dg: si tratta di Beppe Camicia.

Questo il comunicato di presentazione: "Completato un altro tassello mancante nell’organigramma societario e dirigenziale della Fidelis Andria: per la stagione 2021-2022 entra a far parte della famiglia biancazzurra anche il dirigente sportivo Beppe Camicia a cui sarà affidato l’importante ruolo di Direttore Generale. Un ruolo che Camicia ha già ricoperto sino allo scorso anno nel Molfetta Calcio. Tanta esperienza nel mondo del calcio per il neo DG della Fidelis che ha mosso i suoi primi passi nel Bari Calcio. A Beppe Camicia il grande benvenuto da parte di tutta la famiglia Fidelis. La conferenza stampa di presentazione del neo DG e del neo Presidente Onorario il Notaio Salvatore D’Alesio si svolgerà all’inizio della prossima settimana con luogo e data comunicate nelle prossime ore".