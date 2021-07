IamC - Potenza, siamo ai dettagli per il giovane difensore Orazzo

Un nuovo colpo è all'orizzonte per il Potenza. Si tratta del classe 2002 Savino Orazzo, nell'ultima stagione al Cannara, in Umbria, in serie D girone E, dove ha giocato 29 partite. Nella stagione precedente, aveva giocato nel girone F, con la Sangiustese, nelle Marche, sempre in quarta serie. Il difensore di Castellamare di Stabia è pronto a fare le valigie verso la Basilicata per una nuova avventura.