Allarme Novara, l'iscrizione al campionato è respinta!!!

Poche righe che gettano nel panico i tifosi azzurri, il Novara Calcio non è iscritto al campionato di serie C 2021-2022 per irregolarità riscontrate nella documentazione presentata all'atto dell'iscrizione.

Gli azzurri hanno tempo fino al 13 luglio per presentare ricorso e mettersi in regola, il 15 ci sarà la sentenza definitiva; il problema riscontrato dalla federazione sarebbe il modo in cui Pavanati ha pagato le tasse arretrate con il metodo della compensazione di surrogazione.

Saranno giorni lunghissimi per chi ha l'azzurro nel cuore, riuscirà il Novara a evitare il fallimento?