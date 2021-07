Potenza, c'è l'approvazione della Covisoc per l'iscrizione alla C

Il Potenza è iscritto al campionato di Serie C. La Covisoc ha approvato l'integrazione di una documentazione contabile richiesta alla società rossoblu negli scorsi giorni e intorno alle 19 è arrivato l'ok della Commissione per i criteri infrastrutturali. Sul fronte mercato, come riportato da Il Quotidiano del Sud, potrebbe tornare Michele Bruzzo che non rientra più nei piani del Pontedera. Il calciatore potrebbe arrivare a titolo definitivo.