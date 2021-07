UFFICIALE - Foggia, preso un attaccante albanese. Saluta Gavazzi

Primo movimenti ufficiali per il nuovo Foggia Calcio targato Canonico-Zeman. La società rossonera ha appena annunciato l'acquisto di Olger Merkaj, attaccante albanese classe 1997.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, lo scorso anno ha vestito della maglia del Bra in Serie D con cui ha messo a segno 18 reti. Ex nazionale under 21 albanese, ha militato anche nel campionato di Serie C con il Tuttocuoio e con Casale, Chieri e Breno in Serie D.

Saluta invece ufficialmente il difensore Fabio Gavazzi, con cui il Foggia ha rescisso il contratto.