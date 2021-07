Benevento. Due ostacoli per Paleari: la Ternana e Montipò

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, ha individuato in Alberto Paleari il portiere che dovrebbe difendere i pali della porta giallorossa nella prossima stagione in Serie B. Tuttavia per l'arrivo del portiere di proprietà del Genoa nel Sannio ci sono, al momento, due ostacoli: la Ternana e Lorenzo Montipò.

Il club umbro, neopromosso in cadetteria, è palesemente interessato all'estremo difensore genoano: tuttavia la dirigenza rossoverde avrebbe raggiunto un accordo col calciatore ma non col il club del presidente Preziosi che preferirebbe cederlo al Benevento visti gli ottimi rapporti in essere già da qualche anno.

Per Lorenzo Montipò, invece, il problema riguarda la sua eventuale cessione, condizione minima per il successivo acquisto di Paleari. Al portiere piemontese si era interessato il Torino ma poi il club del presidente Cairo ha virato su Berisha della Spal, che sarà il secondo di Milinkovic-Savic secondo le indicazioni date dal tecnico Juric in conferenza stampa. Attualmente c'è l'Udinese che parrebbe avere interesse a portare Montipò in Friuli, specie dopo la cessione di Musso all'Atalanta. Il portiere giallorosso andrà in scadenza nel 2022 ed il Benevento valuta il suo cartellino sui 4 milioni di euro, il che garantirebbe una bella plusvalenza alle casse del club.