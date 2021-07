UFFICIALE - Fidelis Andria: confermato Andrea Venturini

Conferma importante in casa Fidelis Andria in vista della stagione 2021/22: il difensore Andrea Venturini, infatti, continuerà a vestire la casacca biancazzurra.

Questo il comunicato del club federiciano: "32 partite ed un gol, oltre 2600 minuti giocati ed un rendimento sempre al top. Prima conferma ufficiale per la SSD Fidelis Andria che riparte per la prossima stagione dalla continuità difensiva assicurata da Andrea Venturini. Il 24enne difensore protagonista nella scorsa stagione si è subito legato nuovamente alla Fidelis dopo le interlocuzioni con la società: “Sono molto felice di poter continuare questo percorso con questa squadra e con questa città - dice Andrea Venturini - Ringrazio il mister, il direttore e tutta la dirigenza per avermi voluto fortemente anche quest'anno. La città e la tifoseria mi hanno fatto sentire il loro calore anche in tempi di pandemia. Speriamo di poter vivere un altro anno bello e intenso come quello passato, con la gente allo stadio”.