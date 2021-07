Jorginho e il sogno Pallone d'Oro: le quote dei bookmakers

Una stagione che all'improvviso può cambiarti la carriera. Se qualcuno avesse inserito Jorginho a settembre tra i possibili candidati alla vittoria del Pallone D'Oro quest'anno, sarebbe stato preso per pazzo. Invece la Champions vinta con il Chelsea e lo strepitoso Europeo disputato fin qui con l'Italia, ha fatto che sì che nella lista dei possibili vincitori del premio ci fosse anche il regista azzurro.

E lo dicono anche i bookmakers: secondo quanto riportato infatti dal sito di comparazione quote Oddschecker, alla vigilia della finale in programma domani contro l'Inghilterra, la sua quota è 6.00. Favoriti prima di lui ci sono solo Messi (5.00) e Kante (5.50). Subito dopo troviamo Lewandowski a 6.50 e De Bruyne a 7. Per il fenomeno argentino molto dipenderà il risultato della finale di Copa America contro il Brasile in programma questa notte. In caso di vittoria dell'Argentina, sicuramente Messi diventerà il primissimo favorito per la vittoria.

Per Jorginho però il sogno non è impossibile. L'ultimo italiano a vincere il Pallone D'Oro è stato Fabio Cannavaro dopo il Mondiale vinto nel 2006.