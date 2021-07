Benevento. Lapadula ancora in gol ma il Perù chiude al quarto posto

Si è definitivamente consacrato come l'idolo di una intera nazione: Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, nella finale per il terzo e quarto posto della Coppa America, ha siglato la sua quarta rete nella competizione che, però, non è riuscita ad evitare alla sua squadra la sconfitta per 3-2 contro la Colombia. Quarto posto finale, quindi, per la Blanquirroja e secondo in classifica marcatori per la punta giallorossa che ha siglato una rete in meno, al momento, di Lionel Messi, che deve ancora disputare la finale tra la sua Argentina ed il Brasile.

E' stato il Perù ad aprire le marcature in chiusura di primo tempo con Yotun che ha segnato su assist di Cueva. Nella ripresa la Colombia ribalta il risultato prima con Cuadrado al 49' e poi con Diaz al 66'. All'82' è poi Lapadula, come già detto, a rimettere in parità il match prima che Diaz, al 94', sigli il gol del definitivo 3-2 per i "Cafeteros".

Dopo le meritate vacanze, Lapadula potrà ritornare a servizio del Benevento ammesso che, però, le tante sirene che stanno arrivando al club giallorosso non irretiscano l'attaccante sulla via di ritorno verso il Sannio.