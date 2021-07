Foggia, occhi su Ferrante della Ternana

C'è un nome nuovo per l'attacco del Foggia targato Zdenek Zeman. Tra i profili valutati in questi giorni che piacciono in casa rossonera c'è quello di Alexis Ferrante.

Punta italo-argentina classe 1995, nelle ultime due stagioni ha militato nella Ternana neopromossa mettendo a segno 8 reti. Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha vestito - tra le tante - le maglie di Brescia, Pisa e Pescara tra B e C.

Per l'attaccante però, in uscita dai rossoverdi, il Foggia dovrà superare la concorrenza di altre squadre, come Catanzaro e Lucchese che al momento si sono fatte avanti per ingaggiare il calciatore.