Francavilla, Cupparo al Quotidiano spiega la scelta particolare

Il cambio in panchina è stato di quelli epocali. Per questo motivo il presidente del Francavilla Tonino Cupparo ha spiegato al Quotidiano del Sud la scelta di Ragno in panchina e di Lazic direttore tecnico. "Quello di direttore tecnico è un incarico che avevo proposto a Lazic già qualche anno fa, dopo i play-off, ma ha voluto proseguire ad allenare mentre adesso si è reso disponibile a ricoprire questo nuovo ruolo - sottolinea il numero uno sinnico - Parliamo di un avvicendamento particolare che comporta un’eredità pesante. È chiaro che, in casi del genere, o si scommette su un giovane tecnico emergente oppure si vira verso un profilo di alto livello, come è quello di Nicola Ragno. - afferma Cupparo Ma il nostro obiettivo è semplicemente giocare bene e, soprattutto, portare a termine una stagione tranquilla, senza i patemi vissuti nelle ultime due. Successivamente l'argomento passa sulle riconferme, con Marziale allenatore in seconda, e sulla costruzione della rosa "Con Ragno non abbiamo ancora affrontato l’argomento, ma credo che lo staff tecnico rimarrà il medesimo eccetto che per il preparatore atletico, in quanto lo porta l’allenatore. Per quanto concerne l’organico, stiamo parlando con tutti i giocatori ma, al momento, l’unico certo della conferma è Nicolao".