Mercato, Collodel lascia il Novara: c'è la Cremonese

Le insicurezze sul futuro, con il Novara coinvolto in un difficile ricorso per non perdere il calcio professionistico dopo il rigetto della domanda di iscrizione alla prossima Lega Pro da parte della Covisoc, influisce anche sul gruppo squadra, con tanti giocatori che si stanno guardando attorno per evitare di farsi trovare impreparati in caso di esclusione degli azzurri dalla prossima stagione 2021-22.

Per uno di questi, Riccardo Collodel, si è già concretizzata la trattativa che porta il giocatore nato e cresciuto nelle fila dei novaresi ad accettare la corte della Cremonese, con relativo salto in Serie B. Un'occasione difficile da rifiutare per un classe '98 pronto per il grande salto dopo le ultime due stagioni novaresi che hanno seguito i prestiti "di crescita" con Fiorenzuola e Vibonese. Ma anche una decisione non semplice da prendere in questo particolare momento della squadra per un giocatore da sempre considerato un simbolo della tifoseria del "Piola" di cui ha fatto anche parte prima di indossare la maglia novarese sul campo, come testimoniano le stesse parole del giocatore affidate ai social: "chi mi conosce da quanto io abbia tenuto e tenga a questa maglia, fin dai tempi dell'abbonamento in rettilineo con papà".

Un percorso, quello di Collodel, cominciato nel 2012 ai tempi dei Giovanissimi Nazionali e chiuso, forse momentaneamente, con le ultime due stagioni che sono valse 60 presenze e 5 gol e il salto definitivo nel calcio che conta con il concretizzarsi dell'interessamento della Cremonese, che ha acquisito a titolo definitivo il cartellino del calciatore dopo il silenzio del Novara, che aveva portato allo svincolo del centrocampista.

Già lunedì il nuovo grigiorosso sarà presente al pre-ritiro cremonese al "Centro Arvedi" che precederà il ritiro vero e proprio in quel di Pinzolo dal 25 luglio della squadra affidata al confermato tecnico Fabio Pecchia.