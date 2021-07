L'Italia è Campione d'Europa: Inghilterra battuta a Wembley ai rigori

L'Italia di Roberto Mancini è Campione d'Europa: gli azzurri si aggiudicano, nella finale di Wembley, Euro 2020 battendo i padroni di casa dell'Inghilterra ai rigori dopo che i 120' si erano chiusi sull'1-1. A segnare le due reti sono stati Shaw per gli inglesi dopo 2' e Bonucci per l'Italia al 67'.

Gli azzurri non sono partiti nel migliore dei modi subendo subito il gol "fortunoso" dell'Inghilterra che poi è del tutto scomparsa dal campo surclassata dall'Italia sul piano tattico e del gioco. Al 35' l'unica occasione per i ragazzi di Mancini ce l'ha Chiesa il cui rasoterra dal limite termina di poco a lato della porta di Pickford. I primi 45' si chiudono sull'1-0 per l'Inghilterra.

Nella ripresa l'Italia prende immediatamente in mano il pallino del gioco e schiaccia gli inglesi nella loro metà campo. La prima occasione ce l'ha Insigne ma Pickford si tuffa sulla sinistra e respinge. Due minuti dopo arriva il gol: angolo di Berardi, torre di Cristante, colpo di testa di Verratti, Pickford respinge sul palo ma non arriva sul tap-in di Bonucci che rimette in parità il match. Sull'1-1 l'occasione migliore per chiudere il match arriva sui piedi di Berardi che, lanciato dalle retrovie da Bonucci, arriva in spaccata sul pallone ma manda alto. Si infortuna Chiesa che lascia il campo: al suo posto entra Bernardeschi che va a fare il "falso nueve". I 90', dopo 6' di recupero, si chiudono in parità e si va, quindi, ai supplementari.

Nei due tempi supplementari non succede quasi nulla ma è sempre l'Italia a mostrarsi più propositiva con gli inglesi rintanati nella propria metà campo pronti a colpire in un eventuale contropiede che, però, Chiellini e compagni non concedono. Si giunge alla lotteria dei rigori.

Berardi segna il primo rigore azzurro pareggiato subito da Kane. Si presenta Belotti che si fa ipnotizzare da Pickford e Maguire porta in vantaggio l'Inghilterra. Bonucci, dopo il rigore realizzato in semifinale contro la Spagna, si ripete; non fa altrettanto Rashford inserito dal c.t. inglese Southgate proprio per calciare dagli 11 metri. Bernardeschi sigla il suo rigore e mette pressione a Sancho, anch'egli inserito appositamente per la lotteria finale, che si fa parare il tiro da Donnarumma. Il tiro decisivo spetta di nuovo a Jorginho che, questa volta, si vede respingere il tiro da Pickford con l'aiuto del palo. A Saka il compito di rimettere in parità il punteggio ma Donnarumma dice no e l'Italia sale sul tetto d'Europa.

Credits: Getty for Figc