Benevento. Ufficializzato l'organigramma per la stagione 2021/22

Il Benevento, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto l'organigramma ufficiale per la stagione 2021/22. Poche le novità in ambito amministrativo mentre, come ben noto, è cambiato del tutto lo staff tecnico dopo l'arrivo di mister Caserta. Questo il quadro completo:

PRESIDENTE - Avv. Oreste Vigorito

VICE PRESIDENTE - Diego Palermo

AMMINISTRATORE DELEGATO - Ferdinando Renzulli

AMMINISTRATORE DELEGATO - Stefano Renza

DIRETTORE SPORTIVO - Pasquale Foggia

SUPERVISORE SETTORI; DIRETTORE LOGISTICA; TEAM MANAGER - Alessandro Cilento

SEGRETARIO GENERALE - Antonino Trotta

RESPONSABILE TICKETING; SLO - Domenico Cinelli

RESPONSABILE COMUNICAZIONE - Antonio Sasso

SOCIAL MEDIA MANAGER - Stefano Ferrara

RESPONSABILE MARKETING - Alberto Maria Zito

GESTIONE PUBBLICITÀ ED EVENTI - Fabio Siniscalchi, Ottomedia

CONTABILITÀ - Maurizio Romano, Luciano Ladislai

SEGRETERIA - Sonia Iacoviello

DELEGATO ALLA SICUREZZA GESTIONE EVENTO; RSSPP - Luigi Cassano

VICE DELEGATO ALLA SICUREZZA GESTIONE EVENTO - Marciano D'Avino

SETTORE TECNICO

ALLENATORE - Fabio Caserta

SECONDO ALLENATORE - Salvatore Accursi

COLLABORATORE TECNICO; MATCH ANALYST - Pasquale D’Inverno

COLLABORATORE TECNICO - Luigi Viola

PREPARATORE ATLETICO - Francesco Chinnici

COLLABORATORE PREPARATORE ATLETICO - Aldo Reale

RESPONSABILE PREPARATORE DEI PORTIERI - Antonio Chiavelli

COLLABORATORE TECNICO - Piergraziano Gori

RESPONSABILE SCOUTING PRIMA SQUADRA – Fortunato Varrà

SCOUTING - Salvatore Nardi

TECNICO DI RIPRESA CAMERA TATTICA E DRONE - Francesco Varrella

STAFF MEDICO

RESPONSABILE STRUTTURA MEDICA - Dott. Enrico D’Andrea

RESPONSABILE MEDICO SANITARIO - Dott. Franco De Cicco

MEDICO SOCIALE - Dott. Raffaele Fuiano

FISIOTERAPISTA E RECUPERO INFORTUNATI – Ernesto Galliano

FISIOTERAPISTA - Massimo Buono

FISIOTERAPISTA - Luca Lepore

FISIOTERAPISTA - Simone Sigillo

FISIOTERAPISTA - Davide Schiavone

STAFF LOGISTICO

MANUTENZIONE CAMPI DA GIOCO E LAVANDERIA - Erga Green

RESPONSABILE MAGAZZINO - Ernesto Addazio

RESPONSABILE MAGAZZINIERE PRIMA SQUADRA - Gaetano Addazio

MAGAZZINIERE PRIMA SQUADRA - Luigi Di Matteo

MAGAZZINIERE; DRIVER - Nicola Santillo