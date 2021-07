Cavese, il nuovo ds Fusco: "In Serie D per vincere o ambiziosi in C"

Presentato ufficialmente il direttore sportivo della Cavese Pietro Fusco, introdotto dalle dichiarazioni del presidente.

Santoriello: "Avviamo la quinta annata calcistica, grande segno di continuità societaria ma purtroppo non basta. La voglia di continuare è tanta, di afre bene ancor di più. Da qui si parte dalla scelta di un grande uomo e professionista, il direttore Fusco. Gli obiettivi sono: in caso di D provare a vincere subito, in caso di C fare meglio dei primi due anni. Ha un budget definito, ma non ci tireremo indietro in caso di necessità. Il direttore ha massima fiducia e autonomia, a lui onore e onere della scelta dei calciatori.

Ripescaggio? Non ci saranno riammissioni ma solo ripescaggi. Per noi c'è una preclusione dei 5 anni, è una questione delicata ma stiamo cercando di provare, di più non posso dire".

Fusco: "Ringrazio il presidente per l'opportunità di lavorare nella mia terra, questa stima va guadagnata sul campo. C'è tanto lavoro da fare.

Immagino di avere il 100% di autonomia nella scelta tecnica. La Cavese deve lottare per primeggiare in D, se fosse Lega Pro faremo una rosa ambiziosa. Dobbiamo far riappassionare la tifoseria che è scottata e ridare la dignità che si è affievolita. Ho firmato perchè la ritengo la scelta migliore.

L'allenatore sarà svelato domani mattina. Per i calciatori serve pazienza: oggi hanno un costo, tra venti giorni un altro. La rosa sarà un misto di under e ragazzi più esperti. Allestiamo una squadra competitiva per la D, se dovesse cambiare la categoria inseriremo altri innesti. Abbiamo già calciatori bloccati, con l'ok dell'allenatore chiuderemo le operazioni. A me non frega nulla di giocare bene o andare a teatro, io voglio vincere, non racconto poesie".